Malattia rara diagnosticata in Puglia a 20 giorni dalla nascita
Una diagnosi precoce può fare la differenza per i neonati affetti da malattie rare. In Puglia, a soli 20 giorni dalla nascita, è stata identificata una condizione rara grazie a efficaci screening neonatali. La tempestiva diagnosi permette di avviare trattamenti adeguati, sottolineando l'importanza di sistemi sanitari efficienti e screening preventivi per garantire cure tempestive e migliorare le prospettive di vita dei piccoli pazienti.
Quando a fare la differenza sono screening e buona sanità. In Puglia è stata diagnosticata in una bimba di soli 20 giorni una malattia rara, oggi curabile se intercettata tempestivamente. A darne notizia è Fabiano Amati, consigliere e assessore regionale al Bilancio, promotore della legge sullo screeening genomico ‘ Programma Genoma’ esteso a tutti i neonati pugliesi. Questa iniziativa, partita ormai più di un anno fa (dopo un periodo di sperimentazione), ha permesso di recente di individuare una neonata con distonia dopa-sensibile da deficit di sepiapterina reduttasi. “Una malattia neurometabolica rarissima: ci sono solo altri quattro casi al mondo – su sessanta descritti sinora – con la stessa variante generica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
