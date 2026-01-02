Maignan Juve prossime due settimane decisive | cos’ha fatto Allegri per provare a trattenere il portiere francese L’accaduto

Le prossime due settimane saranno decisive per il futuro di Maignan alla Juventus. Allegri ha messo in campo diverse strategie per convincere il portiere francese a rimanere, cercando di superare l'interesse del Milan e altre pretendenti. La società sta lavorando per trovare un'intesa che possa soddisfare entrambe le parti, in un contesto di mercato molto acceso. Ecco cosa è stato fatto finora per trattenere Maignan alla Juventus.

Maignan Juve, la maxi offerta rossonera per superare le sirene di mercato e confermare il portiere francese. Il Milan ha deciso di accelerare i tempi per risolvere la questione più spinosa del suo calciomercato: il rinnovo di Mike Maignan. Con il contratto del portiere francese in scadenza il 30 giugno 2026, la dirigenza ha rotto gli indugi presentando una proposta economica di altissimo profilo per scongiurare il rischio di perderlo a parametro zero. La società punta a chiudere l’accordo entro le prossime due settimane, consapevole dell’importanza che l’estremo difensore riveste nello scacchiere di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maignan Juve, prossime due settimane decisive: cos’ha fatto Allegri per provare a trattenere il portiere francese. L’accaduto Leggi anche: Maignan Juve, il Milan corre ai ripari per trattenere il portiere francese: anche l’Inter alla finestra per capirne di più Leggi anche: Maignan Juve, entra in gioco anche Allegri: vuole convincere così il francese a restare al Milan! Il punto sul futuro del portiere e le novità Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Juventus, Spalletti ha convinto tutti: il club prepara il rinnovo fino al 2028; Milan, Maignan si avvicina al rinnovo: l’ultima offerta dei rossoneri; Juventus, nel mercato di gennaio caccia alle occasioni: i nomi; Juve, Yildiz chiede due condizioni per rinnovare il contratto. Juventus ed Inter vigilano a distanza gli sviluppi della situazione Maignan - Nelle prossime settimane le parti si incontreranno per discutere del rinnovo del francese, che a differenza di qualche ... milannews.it

Calciomercato Juventus, Maignan rimarrà solo un sogno a sentire Allegri - Il calciomercato della Juventus si accende attorno al nome di Mike Maignan, un sogno però a sentire Max Allegri. juvelive.it

La Top11 dei giocatori in scadenza: ci sono due bianconeri e diversi obiettivi della Juventus - Nei vari top club europei ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto il prossimo giugno che a breve potranno accordarsi con nuove squadre. tuttojuve.com

Il portiere del Milan è in scadenza di contratto, il club rossonero sta cercando di ricucire i rapporti per il rinnovo ma non è facile https://www.fcinter1908.it/calciomercato/mercato-inter/milan-sereno-maignan-inter-juve-vigilano/ - facebook.com facebook

Milan, sta tornando il sereno su Maignan La situazione. Inter e Juve vigilano a distanza x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.