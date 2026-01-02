Maignan Inter fine del sogno? Rinnovo imminente con il Milan

Il futuro di Maignan all’Inter sembra essere ormai deciso. Dopo settimane di discussioni, si avvicina il rinnovo del portiere francese con il club nerazzurro. La trattativa, ancora in corso, potrebbe presto concludersi con un accordo ufficiale, segnando la fine delle incertezze sul suo futuro. Restano da definire alcuni dettagli, ma l’intenzione di entrambe le parti è di proseguire insieme anche nella prossima stagione.

Inter News 24 Potrebbe essere già finito il sogno Maignan Inter di cui si è parlato parecchio qualche settimana fa. A quanto pare il portiere francese potrebbe rinnovare presto con il Milan. Il nuovo anno si apre con un calendario fittissimo per il club rossonero, chiamato ad affrontare ben sei sfide in meno di venticinque giorni. Nonostante la pressione del campo, la dirigenza di via Aldo Rossi ha deciso di accelerare su un fronte extra-calcistico vitale per la stabilità futura: il prolungamento del contratto di Mike Maignan. Il portiere francese, autentico pilastro della Nazionale e punto di riferimento insostituibile tra i pali, è il destinatario di una proposta ufficiale che punta a chiudere ogni discorso relativo a una possibile partenza estiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

