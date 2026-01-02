Magia e sorrisi al Teatro Colosseo Baiano

Oggi, venerdì 2 gennaio, il Teatro Colosseo Baiano ospita uno spettacolo dedicato alla magia e alla leggerezza, offrendo al pubblico un pomeriggio all’insegna della fantasia. Un’occasione per condividere momenti di intrattenimento e meraviglia in un ambiente accogliente e sobrio, pensato per tutte le età.

