Magia e sorrisi al Teatro Colosseo Baiano
Oggi, venerdì 2 gennaio, il Teatro Colosseo Baiano ospita uno spettacolo dedicato alla magia e alla leggerezza, offrendo al pubblico un pomeriggio all’insegna della fantasia. Un’occasione per condividere momenti di intrattenimento e meraviglia in un ambiente accogliente e sobrio, pensato per tutte le età.
Un pomeriggio all’insegna della fantasia e della meraviglia quello in programma oggi, venerdì 2 gennaio, al Teatro Colosseo Baiano. Alle ore 19.30 andrà in scena uno spettacolo pensato per incantare grandi e piccoli, nell’ambito delle iniziative legate alla Festa della Befana.Protagonisti della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: I Negrita al Teatro Colosseo: "Canzoni per anni spietati Tour In Teatro 2025" approda a Torino
Leggi anche: Babbo Natale in corsia: musica, sorrisi e magia al reparto di Pediatria dell’Ospedale
Magia e sorrisi al Teatro Colosseo Baiano.
Che il 2026 porti sorrisi, sogni realizzati e magia quotidiana. Auguriiii a tuttiii - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.