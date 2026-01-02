Il Venezuela ha annunciato la disponibilità a negoziare un accordo con gli Stati Uniti volto a contrastare il traffico di droga. Questa apertura rappresenta un passo verso la collaborazione internazionale per affrontare problematiche condivise, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione. La notizia segnala un possibile cambiamento nelle relazioni bilaterali, incentrato sulla cooperazione e sulla ricerca di soluzioni comuni.

7.14 Il Venezuela è aperto a negoziare un accordo con gli Stati Uniti per combattere il narcotraffico. Lo ha dichiarato il presidente del Paese sudamericano, Nicolas Maduro. Maduro ha ribadito che gli Stati Uniti vogliono imporre un cambio di governo in Venezuela e ottenere l'accesso alle sue vaste riserve petrolifere, attraverso la campagna di pressione iniziata con un massiccio schieramento militare nel Mar dei Caraibi ad agosto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Caos Venezuela, gli Usa pronti all’attacco (ma Trump dice no): “Questione di ore”. E Maduro chiede aiuto a Putin

Leggi anche: Lo schiaffo di Putin all'Europa: «Vuole la guerra contro la Russia? Noi siamo pronti»E con gli Usa non c'è accordo sui territori

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Maduro, 'pronti a discutere con Usa di droga, petrolio e affari'; Maduro: Pronti a discutere con Usa di droga, petrolio e affari; Maduro: pronti a un accordo con gli Usa; Maduro, 'pronti a discutere con Usa di droga, petrolio e affari'.

Maduro, ‘pronti a discutere con Usa di droga, petrolio e affari’ - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro si è dichiarato "pronto" a discutere di lotta alla ... msn.com