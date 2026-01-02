Maduro ha detto di essere pronto a parlare con Trump di lotta ai narcos e petrolio

Il governo venezuelano ha annunciato la disponibilità a negoziare con gli Stati Uniti su questioni legate al narcotraffico e alle risorse petrolifere. Questa apertura mira a superare le tensioni recenti e a trovare un percorso condiviso per affrontare le sfide comuni, favorendo un clima di dialogo e collaborazione tra le due nazioni. La proposta di Maduro rappresenta un passo verso una possibile distensione nei rapporti bilaterali.

Il Venezuela è aperto a negoziare un accordo con gli Stati Uniti per combattere il narcotraffico, così da porre fine a mesi di ostilità da parte dell'amministrazione di Donald Trump. Lo ha dichiarato il presidente Nicolás Maduro in un'intervista trasmessa dalla televisione di Stato, ribadendo che il vero obiettivo del massiccio dispiegamento militare Usa nel Mar dei Caraibi è rovesciare il suo governo, al fine di avere facile accesso alle vaste riserve petrolifere venezuelane. «Se vogliono discutere seriamente di un accordo per combattere il narcotraffico, siamo pronti. Se vogliono il petrolio, il Venezuela è pronto agli investimenti statunitensi, come con la Chevron, quando vogliono, dove vogliono e come vogliono», ha detto Maduro.

