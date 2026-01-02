Macchini prova a scaldare una piazza infreddolita | Che sia un anno bello

A Jesi, la piazza Federico II si prepara alla Notte di San Silvestro con un’atmosfera semplice e conviviale. Nonostante le temperature rigide e una presenza non numerosa, l’evento si distingue per il divertimento e il coinvolgimento dei partecipanti. Macchini ha espresso il desiderio di un anno positivo, mentre la serata si svolge all’insegna della convivialità, offrendo un momento di svago per la comunità locale.

Una piazza non gremita, anche a causa probabilmente delle rigide temperature, ma all'insegna del divertimento e del ballo quella della Notte di San Silvestro a Jesi, in piazza Federico II. Protagonista il comico fermano Piero Massimo Macchini e la musica della band Il Diavolo e l'Acqua Santa. Una serata all'insegna della comicità e della musica, per concludere l'anno e iniziare il nuovo all'insegna dell'umorismo. A condurre l'evento, Selena Abatelli. "Siamo in un momento importante – ha esordito dal palco il primo cittadino Lorenzo Fiordelmondo - quindi di parole ne vanno spese poche: è un momento gioioso per tutti e per tutte.

