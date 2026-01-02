Lutto per Tommy Lee Jones | trovata morta la figlia Victoria

Il mondo del cinema si unisce al dolore di Tommy Lee Jones, attore noto per film come Il fuggitivo e Men in Black, a causa della perdita della figlia Victoria. La notizia ha colpito profondamente l’attore, segnando un momento difficile all'inizio del 2026. Un lutto che ricorda quanto la vita possa riservare sorprese dolorose, anche per personaggi pubblici di lunga esperienza.

Per Tommy Lee Jones, attore conosciuto per le sue partecipazioni a film importati e popolari come Il fuggitivo e Men in Black, l'inizio del 2026 è stato all'insegna della realizzazione del peggior incubo per un genitore. Sua figlia, Victoria Jones, è stata infatti trovata morta nella notte di Capodanno all'interno di un hotel di lusso a San Francisco, nello stato della California. Aveva appena 34 anni. A darne notizia è stata la testata americana TMZ che, citando delle fonti legate alle forze dell'ordine, ha riportato l'informazione che Victoria Jones è stata trovata senza vita all'interno del Fairmont San Francisco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

