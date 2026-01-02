Lutto per Elly Schlein poco fa l’annuncio Dolore immenso

È stato annunciato il lutto per Elly Schlein, suscitando un dolore profondo e condiviso. In momenti come questi, le parole sembrano insufficienti a esprimere il senso di perdita. La notizia arriva con delicatezza, lasciando un segno nel cuore di chi la conosce e di chi ne condivide il dolore. Un ricordo che rimarrà vivo, anche nel silenzio di questi momenti di tristezza.

Certe notizie arrivano piano, quasi in punta di piedi, ma quando si fanno strada lasciano un vuoto che si sente dentro, forte. In queste ore attorno a Elly Schlein e al mondo della sinistra italiana si è stretto un cordone di affetto e di ricordi per una donna che ha attraversato il Novecento con un coraggio fuori dal comune. Un lutto che non è solo privato o di partito, ma che tocca una memoria più ampia, quella di chi è cresciuto ascoltando i racconti della Resistenza, delle staffette, delle scelte difficili fatte da ragazze giovanissime mentre il Paese bruciava. Una di loro, una protagonista silenziosa ma determinata di quegli anni, se n’è andata proprio all’inizio di questo 2026. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Addio Ivonne Trebbi, il ricordo di Elly Schlein: “Testimone di una generazione a cui dobbiamo la nostra libertà” - Il ricordo di Ivonne Trebbi supera i confini cittadini e arriva anche sui profili nazionali. ilsaronno.it

