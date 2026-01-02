Lutto nella ristorazione di Bari | addio al Mimmo Terrevoli pizzaiolo del quartiere Libertà

Bari si congeda da Domenico Terrevoli, noto pizzaiolo della 'Pizzeria da Mimmo' in via Principe Amedeo, nel quartiere Libertà. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore della ristorazione cittadino. La comunità si stringe nel ricordo di un professionista apprezzato e rispettato, che ha contribuito a definire la tradizione della pizza nel quartiere.

Bari piange un punto di riferimento della ristorazione in città: è morto Domenico Terrevoli, celebre pizzaiolo della 'Pizzeria da Mimmo' in via Principe Amedeo, nel quartiere Libertà. Numerosi i messaggi di cordoglio attraverso i social, per un volto.

