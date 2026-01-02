Lupi a zonzo sopra il Passetto la notte di Capodanno VIDEO
Nella notte di Capodanno, due lupi sono stati avvistati lungo la strada sopra il Passetto, ad Ancona. Un video inviato da un lettore mostra uno degli animali muoversi tra il verde e l’asfalto, evidenziando la presenza di questi animali nel territorio. La notizia si inserisce nell’ambito degli avvistamenti di fauna selvatica nelle aree urbane e periurbane della regione.
ANCONA - Due lupi sono stati avvistati lungo la strada sopra il Passetto la notte di Capodanno."Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale"Il video, fornitoci da un nostro fedele lettore, mostra uno degli animali entrare e uscire dal verde posto ai lati dell'asfalto in cerca. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
