Lupi a zonzo sopra il Passetto la notte di Capodanno VIDEO

Nella notte di Capodanno, due lupi sono stati avvistati lungo la strada sopra il Passetto, ad Ancona. Un video inviato da un lettore mostra uno degli animali muoversi tra il verde e l’asfalto, evidenziando la presenza di questi animali nel territorio. La notizia si inserisce nell’ambito degli avvistamenti di fauna selvatica nelle aree urbane e periurbane della regione.

