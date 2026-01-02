Lunghe code alla Grumellina | traffico rallentato dall’accesso alla piattaforma ecologica e dal cantiere e-Brt - Foto e video

Lungo le strade vicino alla piattaforma ecologica di via Goltara si sono formate lunghe code nella mattinata di venerdì 2 gennaio, a causa dell’alto afflusso di cittadini durante le festività. Tra le cause principali, l’accesso alla discarica e i lavori del cantiere e-Brt hanno rallentato il traffico, creando disagi agli automobilisti in transito nella zona.

