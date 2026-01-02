Lunghe code alla Grumellina | traffico rallentato dall’accesso alla piattaforma ecologica e dal cantiere e-Brt - Foto e video
Lungo le strade vicino alla piattaforma ecologica di via Goltara si sono formate lunghe code nella mattinata di venerdì 2 gennaio, a causa dell’alto afflusso di cittadini durante le festività. Tra le cause principali, l’accesso alla discarica e i lavori del cantiere e-Brt hanno rallentato il traffico, creando disagi agli automobilisti in transito nella zona.
LE CODE. Automobilisti in coda nella mattinata di venerdì 2 gennaio per il «tappo» viabilistico creato da chi accede alla discarica di via Goltara, presa d’assalto durante le festività. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Bergamo si sveglia con la neve: traffico rallentato, caos treni - Foto e video, manda i tuoi scatti
Leggi anche: Autobotte si ribalta in galleria sull'autostrada A14 e perde il carico di gasolio, lunghe code verso Pescara [FOTO-VIDEO]
Lunghe code alla Grumellina: traffico rallentato dall’accesso alla piattaforma ecologica e dal cantiere e-Brt - Foto - Automobilisti in coda nella mattinata di venerdì 2 gennaio per il «tappo» viabilistico creato da chi accede alla discarica di via Goltara, presa d’assalto durante le festività. ecodibergamo.it
Incidenti e traffico paralizzato sull’A1: diversi chilometri di coda tra Napoli e Roma - Mattinata da incubo per gli automobilisti in transito sull’autoatrada A1 nel tratto compreso tra Napoli e Roma. msn.com
Festività natalizie, traffico e code: ecco i giorni da bollino rosso sulle strade italiane - Anche quest'anno ci sarà un vero e proprio esodo natalizio, e il fenomeno è già cominciato. msn.com
Mattinata complicata oggi, venerdì 2 gennaio, alla Grumellina, dove si registrano lunghe code e forti rallentamenti lungo l’asse viabilistico tra Bergamo in direzione Dalmine. A causare le criticità non è solo il cantiere legato ai lavori per la e-Brt, che in questa fa - facebook.com facebook
Incidente sul Sempione, lunghe code a Sesto Calende x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.