Luna piena del Lupo il 3 gennaio arriva la prima Superluna del 2026

Il 3 gennaio 2026 si verifica la prima Superluna dell’anno, nota come Luna piena del Lupo. Questa fase lunare sarà caratterizzata da una suggestiva congiunzione con Giove, che si trova in un momento favorevole per l’osservazione. Un evento astronomico che unisce bellezza e interesse scientifico, offrendo un’occasione unica per gli appassionati di astronomia di osservare due corpi celesti in cielo.

La prima delle tre Superlune del 2026 dà appuntamento a Giove: il 3 gennaio lo spettacolo della Luna piena del Lupo sarà impreziosito dalla suggestiva congiunzione con il gigante gassoso, che si trova tra l'altro nel suo periodo d'oro per essere osservato. Il momento di massimo avvicinamento alla Terra è avvenuto, in realtà, il primo gennaio, alla distanza di circa 360mila chilometri

