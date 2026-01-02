Luna Piena del Lupo dove e come vederla in Italia tra il 2 e il 3 gennaio 2026

La Luna Piena del Lupo del 3 gennaio 2026 rappresenta il primo plenilunio dell’anno, seguendo il solstizio d’inverno. Questo evento astronomico può essere osservato in diverse zone d’Italia, preferibilmente in aree con scarsa inquinamento luminoso. Per una migliore visibilità, è consigliabile consultare le previsioni meteorologiche e scegliere un luogo aperto e privo di ostacoli per ammirare appieno questo spettacolo naturale.

Il 3 gennaio 2026 il cielo notturno offre il primo spettacolo del nuovo anno: la Luna Piena del Lupo, prima Luna piena dopo il solstizio d'inverno. Dal punto di vista astronomico il plenilunio raggiunge la sua massima luminosità nella mattinata italiana, precisamente alle 11:03 del 3 gennaio (ora italiana), quando il disco lunare è completamente illuminato dalla luce solare e visibile ovunque sia sereno il cielo. Tuttavia, potremo osservarla anche in altri orari.

Luna piena del Lupo: quando vederla in Italia, come fotografarla e perché lo spettacolo è a rischio

SuperLuna del Lupo 2026: quando vederla in Italia (e perché rischia di essere rovinata dal meteo)

La prima Luna piena dell'anno è conosciuta da sempre come Luna del Lupo, un nome che ritorna puntualmente ogni gennaio. Nel 2026, però, questo plenilunio ha una particolarità in più

La prima Luna Piena dell'anno (in Cancro) porterà un sovraccarico emozionale. Ma anche intuizione e guarigione. Ad alcuni segni più che ad altri

