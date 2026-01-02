Luisa Ranieri | I genitori troppo protettivi indeboliscono i figli La prepotenza verso gli insegnanti fa male ai giovani
Luisa Ranieri sottolinea come un eccesso di protezione da parte dei genitori possa indebolire i giovani, mentre la prepotenza verso gli insegnanti danneggia il loro sviluppo. La fiction “La preside”, in onda su Rai 1 dal 12 gennaio, affronta temi importanti come la legalità e l'inclusione in un contesto difficile, offrendo uno sguardo sulle sfide quotidiane delle scuole e delle comunità.
La nuova fiction “La preside”, in onda su Rai 1 dal 12 gennaio, racconta la battaglia per la legalità e l’inclusione portata avanti in uno dei territori più difficili del Paese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Che Tempo Che Fa, domenica 16 novembre: tra gli ospiti Renato Zero e Luisa Ranieri
Leggi anche: Che Tempo Che Fa: Gino Cecchettin, Renato Zero, Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri tra gli ospiti
Luisa Ranieri: I genitori troppo protettivi indeboliscono i figli. La prepotenza verso gli insegnanti fa male ai giovani.
La Preside con Luisa Ranieri in onda dal 12 Gennaio - facebook.com facebook
“Per noi il Natale è famiglia”: Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri, protagonisti del film “Natale senza Babbo”, a #EffettoNotte stasera #5dicembre ore 22.30 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @fabio_falzone #cinema @cinematografoI x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.