Luisa Ranieri sottolinea come un eccesso di protezione da parte dei genitori possa indebolire i giovani, mentre la prepotenza verso gli insegnanti danneggia il loro sviluppo. La fiction “La preside”, in onda su Rai 1 dal 12 gennaio, affronta temi importanti come la legalità e l'inclusione in un contesto difficile, offrendo uno sguardo sulle sfide quotidiane delle scuole e delle comunità.

La nuova fiction "La preside", in onda su Rai 1 dal 12 gennaio, racconta la battaglia per la legalità e l'inclusione portata avanti in uno dei territori più difficili del Paese.

Luisa Ranieri: I genitori troppo protettivi indeboliscono i figli. La prepotenza verso gli insegnanti fa male ai giovani.

