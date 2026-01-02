Luis Henrique promosso titolare da Chivu E contro il Bologna…

Luis Henrique è stato confermato come titolare fisso nella fascia destra dall’allenatore Cristian Chivu. La sua presenza in campo contro il Bologna rappresenta una scelta stabile e consolidata, segno di fiducia e di un percorso di crescita all’interno della rosa dell’Inter. La sua presenza contribuisce a definire la linea offensiva e a rafforzare la compattezza della squadra nelle prossime gare.

Inter News 24 Luis Henrique ormai è stato promosso come titolare fisso da mister Cristian Chivu sulla fascia destra. E in vista della sfida con il Bologna.. Il futuro della fascia destra della Beneamata è al centro di un complesso intreccio tattico e societario. Secondo l’analisi di Tuttosport, mentre i nomi altisonanti del calciomercato infiammano le cronache, la realtà del campo porta il nome di Luis Henrique. Il giovane esterno brasiliano, prelevato in estate dall’Olympique Marsiglia per 25 milioni di euro, è diventato un punto fermo per Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique promosso titolare da Chivu. E contro il Bologna… Leggi anche: Luis Henrique Inter, arriva la quinta da titolare? Cosa filtra sulle scelte di Chivu per il Ferraris Leggi anche: Luis Henrique promosso a pieni voti in Inter Como: prova convincente contro i lariani Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Luis Henrique promosso: Inter, ascolti Chivu?: l'apertura di Tuttosport; Calciomercato Inter News/ I nerazzurri studiano un grande ritorno dopo sette anni (oggi 31 dicembre 2025). Luis Henrique promosso: Inter, ascolti Chivu? - L’ex Marsiglia sempre titolare nelle ultime 7 partite e domenica contro il Bologna si va verso l’8ª di fila. tuttosport.com

TS - Chivu ha promosso Luis Henrique: sette di fila dal 1' e giocherà col Bologna. E la dirigenza... - Al di là delle trattative per Joao Cancelo, le sette presenze di fila da titolare dimostrano che Cristian Chivu crede in Luis Henrique, secondo quanto riportato ... msn.com

Inter, scatta l'ora di Luis Henrique: il brasiliano titolare a Pisa - L’ingresso contro la Lazio aveva sorpreso e molto probabilmente anche illuso, schierato per la prima volta a destra per 34 minuti, Carlos Augusto aveva lasciato una buona sensazione. calciomercato.com

CdS - #Cancelo all' #Inter Soltanto in un caso. Su Palestra e Luis Henrique... x.com

E comunque Luis Henrique (per chi non si lascia condizionare dalle etichette che troppo in fretta vengono appiccicate addosso ai giocatori) in Atalanta-Inter è stato tra i migliori in campo. Cosa che, tra l’altro, pensa anche il suo allenatore. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.