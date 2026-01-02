Lugo un veglione di luci Pienone in piazza anche senza i fuochi | Formula che ci piace

A Lugo, il tradizionale veglione di Capodanno si è svolto in piazza Baracca, attirando un vasto pubblico. Nonostante l’assenza dei fuochi d’artificio, lo spettacolo aereo ‘Volta celeste’, realizzato dalla Compagnia dei folli sotto gli occhi dell’asso dell’aviazione, ha offerto un momento suggestivo e di qualità. Un modo diverso e sobrio per salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo, rispettando l’atmosfera di festa.

Un veglione di capodanno con il naso all’insù in piazza Baracca a Lugo. Proprio sotto gli occhi dell’asso dell’aviazione si è tenuto lo spettacolo aereo ‘Volta celeste’ messo in scena, anzi, in aria, dalla Compagnia dei folli. Danze, acrobazie, giochi di luce e musica che hanno tenuto con il fiato sospeso. Il countdown si è scandito all’unisono da tutta la piazza, per poi esplodere in una miriade di auguri e abbracci. È il secondo anno che la città estense celebra la festa di passaggio tra un anno e un altro promuovendo spettacoli aerei di grande effetto come portata principale. A contorno, quest’anno si è realizzato anche un ‘gran galà di Capodanno’ che ha visto il tutto esaurito già giorni prima del suo svolgimento nel tendone da circo che è stato allestito per queste festività all’interno del Pavaglione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lugo, un veglione di luci. Pienone in piazza anche senza i fuochi: "Formula che ci piace" Leggi anche: A Palermo verso il pienone per il Capodanno: il capoluogo siciliano piace anche d'inverno Leggi anche: Gen Z, ma ci piace la musica Anni ’80: la tendenza vintage (che ci piace) La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Lugo, un veglione di luci. Pienone in piazza anche senza i fuochi: Formula che ci piace. Lugo, un veglione di luci. Pienone in piazza anche senza i fuochi: "Formula che ci piace" - La sindaca Elena Zannoni: "Cosi tuteliamo anche gli animali". msn.com

Invito al veglione di Capodanno dell'Hostaria dell 'Orso 1990. Dall'archivio di Marilù Corradi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.