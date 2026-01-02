Lucca ora può restare al Napoli il club dovrebbe trovare una punta che guadagni due milioni di euro
Lucca potrebbe continuare a vestire la maglia del Napoli, che sta cercando una punta con uno stipendio di circa due milioni di euro. La situazione di Lorenzo Lucca si è complicata a causa delle voci su un possibile ritorno di Lukaku, influenzando le trattative in uscita e mantenendo l’attaccante in rosa. Resta da vedere quale sarà la soluzione migliore per il club e il giocatore in questa fase di mercato.
Lorenzo Lucca adesso è candidato a restare al Napoli, le notizie provenienti dall’universo Lukaku hanno raffreddato – e di molto – le trattative in uscita per l’attaccante costato 35 milioni di euro al Napoli. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: In realtà, come prima punta, ora Conte ha solo Hojlund; a Lucca sono stati concessi soltanto 41’ nelle ultime nove partite, mezza partita complessiva, però spezzettata qua e là, dunque come se sapesse di nulla. E le statistiche, in casi del genere, non si commentano, un po’ come le sentenze, ma si accettano: Lucca sarebbe stato bocciato in considerazioni di normalità, in realtà è stato rimandato, con la speranza che scocchi una scintilla in grado di accenderlo, perché dei soldi poi bisogna comunque aver rispetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
