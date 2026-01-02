Lucca ora può restare al Napoli il club dovrebbe trovare una punta che guadagni due milioni di euro

Lucca potrebbe continuare a vestire la maglia del Napoli, che sta cercando una punta con uno stipendio di circa due milioni di euro. La situazione di Lorenzo Lucca si è complicata a causa delle voci su un possibile ritorno di Lukaku, influenzando le trattative in uscita e mantenendo l’attaccante in rosa. Resta da vedere quale sarà la soluzione migliore per il club e il giocatore in questa fase di mercato.

Lorenzo Lucca adesso è candidato a restare al Napoli, le notizie provenienti dall’universo Lukaku hanno raffreddato – e di molto – le trattative in uscita per l’attaccante costato 35 milioni di euro al Napoli. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: In realtà, come prima punta, ora Conte ha solo Hoj­lund; a Lucca sono stati con­cessi sol­tanto 41’ nelle ultime nove par­tite, mezza par­tita com­ples­siva, però spez­zet­tata qua e là, dun­que come se sapesse di nulla. E le sta­ti­sti­che, in casi del genere, non si com­men­tano, un po’ come le sen­tenze, ma si accet­tano: Lucca sarebbe stato boc­ciato in con­si­de­ra­zioni di nor­ma­lità, in realtà è stato riman­dato, con la spe­ranza che scoc­chi una scin­tilla in grado di accen­derlo, per­ché dei soldi poi biso­gna comun­que aver rispetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

