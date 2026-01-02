Lucca-Napoli | manca un tassello poi può partire! Un club si muove concretamente

Il Napoli prosegue le trattative per definire il futuro di Lorenzo Lucca, con l’obiettivo di trovare una soluzione stabile e soddisfacente. Dopo aver valutato diverse opzioni, il club si impegna a completare l’accordo, che potrebbe presto essere finalizzato. La questione rimane in evoluzione, con un passo decisivo che potrebbe aprire la strada a una conclusione positiva per tutte le parti coinvolte.

Il Napoli vuole trovare una soluzione definitiva al dossier Lorenzo Lucca, che rimane un nome in bilico per i partenopei. Gli azzurri hanno virtualmente in pugno il calciatore per via di un obbligo di riscatto del cartellino, ma ci sono chances concrete che l’ex Udinese lasci la squadra nelle prossime settimane. Il Real Betis sta facendo sul serio e si è fatto avanti per il calciatore: adesso tocca al Napoli trovare la quadra con l’Udinese per l’eventuale cessione in Spagna. Mercato Napoli, non mancano le pretendenti per Lucca: un club spagnolo fa sul serio. L’apertura del mercato invernale porta i vari club ad aumentare intensità e carico del lavoro per migliorare le rispettive rose, in vista di una seconda metà di stagione che si preannuncia accesissima. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

