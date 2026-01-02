Lotta Scudetto il pensiero di Biasin | Credo che il Milan possa avere una piccola chance in più…
Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo, ha condiviso il suo punto di vista sulla corsa allo Scudetto durante l'intervento a 'Radio Tutto Napoli'. Nel corso della trasmissione, Biasin ha espresso la sua opinione sul confronto tra le squadre in testa alla classifica, evidenziando alcune possibilità e fattori che potrebbero influenzare l’esito finale del campionato. Le sue considerazioni offrono un contributo interessante alla discussione sulla stagione attuale.
Il noto giornalista Fabrizio Biasin, ospite a 'Radio Tutto Napoli', ha parlato della lotta Scudetto che sta infiammando questo campionato. Ecco le sue parole su Inter, Milan e Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Montolivo: “Non credo che il Milan possa lottare fino alla fine per lo scudetto”
Leggi anche: Mancini sogna: «Scudetto alla Roma? Siamo primi in classifica, ma credo che con Gasperini si possa…»
Biasin: Conte guida la comunicazione del club, ma Napoli anche sopra alle altre!”.
Biasin: "Penso che il Milan possa avere una piccola chance in più rispetto a Napoli e Inter per lo Scudetto" - Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sulla lotta Scudetto: "È difficile, ci sono tante squadre in pochi punti. milannews.it
Cagliari-Milan oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Rossoneri a caccia dei tre punti per restare nella lotta scudetto - facebook.com facebook
#Manna al CorSport sulla lotta Scudetto: “ #Inter rimane la più forte: lo dice la storia e ha anche ringiovanito rosa. Il #Milan ha un grande allenatore come #Allegri e il vantaggio di non fare le coppe. La #Juve ha investito tanto e ha un altro grande in panchina c x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.