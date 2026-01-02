Lory Del Santo Accusata di Diffamazione per le Dichiarazioni su Sergio Leone | Coinvolta anche Caterina Balivo

Lory Del Santo è stata iscritta nel registro degli indagati per diffamazione aggravata in relazione a dichiarazioni fatte su Sergio Leone. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità dalla denuncia della figlia del regista, Caterina Balivo. La situazione riguarda aspetti legali e personali, evidenziando le conseguenze delle affermazioni pubbliche nel rispetto della legge e della reputazione delle persone coinvolte.

Lory Del Santo è indagata per diffamazione aggravata dopo le sue accuse a Sergio Leone, con la figlia del regista che ha presentato una denuncia. Nell'inchiesta compare anche il nome di Caterina Balivo. Le accuse di Lory Del Santo su Sergio Leone Lory Del Santo è finita sotto indagine per diffamazione aggravata a causa delle. Lory Del Santo ha più volte raccontato che Sergio Leone si presentò in perizoma davanti a lei.

