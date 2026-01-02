Lory Del Santo accusa Sergio Leone di molestie sul set | denunciata per diffamazione dalla figlia del regista comparso

Lory Del Santo ha accusato Sergio Leone di molestie sul set, portando alla denuncia per diffamazione aggravata da parte della figlia del regista. La vicenda, avvenuta a Roma, evidenzia tensioni legate a presunti comportamenti durante le riprese cinematografiche, coinvolgendo figure di rilievo del cinema italiano. La notizia solleva interrogativi sulla responsabilità e sulla tutela di chi lavora nel settore audiovisivo.

Roma, 2 gennaio 2025 – Lory Del Santo accusa Sergio Leone di averla molestata, la figlia del regista scomparso la denuncia per diffamazione aggravata. Il processo inizierà in primavera davanti al tribunale di Roma. L’attrice dovrà comparire in aula per le affermazione fatte nel corso di interviste tv fatte nel 2024 – nel corso del programma di Rai Uno ‘ La Volta Buona ’ e in una puntata della trasmissione Mediaset ‘ Le Iene ’ – in cui la 67enne accusava di molestie il registra Sergio Leone, morto nel 1989. In particolare, Lory Del Santo – secondo quanto scrive oggi Repubblica – ha citato un presunto episodio di avances avvenuto all'inizio degli anni '80 durante la lavorazione del celebre film ‘ C'era una volta in America ’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

