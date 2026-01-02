L'oroscopo di sabato 3 gennaio 2026 | sbalzi d'umore per Cancro e Capricorno

L’oroscopo di sabato 3 gennaio 2026 segnala possibili sbalzi d’umore per i segni del Cancro e del Capricorno. Intorno alle 11.00, la Luna raggiunge la sua fase piena nel segno del Cancro, influenzando le emozioni e le dinamiche quotidiane. Questo evento astrale invita a prestare attenzione alle proprie sensazioni e a gestire con cautela eventuali variazioni emotive durante la giornata.

Nell'oroscopo di sabato 3 gennaio 2025, intorno alle ore 11.00 la Luna si fa piena nel segno del Cancro. Il Segno fortunato è lo Scorpione mentre quello sfortunato la Bilancia.

L'oroscopo di domani, sabato 3 gennaio e classifica: l'Acquario si posiziona all'11° posto - La Luna amica nel segno del Cancro esalta l'empatia al segno dei Pesci, il carisma splende con forza nel Leone, attirando lo sguardo chi conta ... it.blastingnews.com

Oroscopo Sabato 3 Gennaio 2026 – Previsioni complete per tutti i segni zodiacali - Oroscopo di sabato 3 gennaio 2026: amore, lavoro, energia e nuovi equilibri per tutti i segni zodiacali. romadailynews.it

