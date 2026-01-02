L’oroscopo di oggi venerdì 2 gennaio 2026 | emozioni forti per Cancro e Scorpione
L'oroscopo di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, offre spunti di riflessione per affrontare le emozioni legate alla Luna piena in Cancro. Dopo le festività di Capodanno, è un momento per ritrovare equilibrio e ascoltare i propri sentimenti. Cancro e Scorpione vivranno sensazioni intense, invitandoli a riflettere su ciò che desiderano per il nuovo anno. Un giorno dedicato a consapevolezza e introspezione.
Appena finiti i botti di capodanno 2026, nell'oroscopo di oggi venerdì 2 gennaio, ci prepariamo alla Luna piena in Cancro senza lasciare che le emozioni si riposino. Il segno fortunato di oggi sarà l'Acquario, mentre il segno sfortunato il Sagittario, ma si riprende già nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
