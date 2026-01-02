L’oroscopo di oggi venerdì 2 gennaio 2026 | emozioni forti per Cancro e Scorpione

L'oroscopo di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, offre spunti di riflessione per affrontare le emozioni legate alla Luna piena in Cancro. Dopo le festività di Capodanno, è un momento per ritrovare equilibrio e ascoltare i propri sentimenti. Cancro e Scorpione vivranno sensazioni intense, invitandoli a riflettere su ciò che desiderano per il nuovo anno. Un giorno dedicato a consapevolezza e introspezione.

