In una Cortina pronta ad accogliere i Giochi Olimpici, con la città e le piste gremite di gente, di sportivi e di curiosi, c'è spazio anche per l'arte contemporanea. In piazza Silvestro Franceschi la Galleria d'Arte Contini si conferma un luogo pieno di bellezza e poesia grazie anche alla personale da poco inaugurata di Lorenzo Quinn Love will save us, un titolo che non intende suggerire un rifugio consolatorio, piuttosto un orizzonte etico. Dopo il successo estivo a Forte dei Marmi, Quinn torna tra le nevi ampezzane mostrando al pubblico (fino al 6 aprile) trentacinque opere, tra sculture e dipinti, in una sinfonia di forme tra il bronzo, l'acciaio inossidabile e varie resine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lorenzo Quinn racconta l’amore con "Love will save us"

Leggi anche: Lorenzo Quinn, l'intreccio di mani che regge la speranza che pulsa nel mondo

Leggi anche: Love Bugs TV8 torna con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello a raccontare l’amore moderno

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Lorenzo Quinn racconta l’amore con "Love will save us" - Dopo il successo estivo a Forte dei Marmi, Quinn torna tra le nevi ampezzane mostrando al pubblico (fino al 6 aprile) trentacinque opere, tra sculture e dipinti, in una sinfonia di forme tra il bronzo ... ilgiornale.it