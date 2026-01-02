Lorenzo Quinn racconta l’amore con Love will save us
In una Cortina pronta ad accogliere i Giochi Olimpici, con la città e le piste gremite di gente, di sportivi e di curiosi, c'è spazio anche per l'arte contemporanea. In piazza Silvestro Franceschi la Galleria d'Arte Contini si conferma un luogo pieno di bellezza e poesia grazie anche alla personale da poco inaugurata di Lorenzo Quinn Love will save us, un titolo che non intende suggerire un rifugio consolatorio, piuttosto un orizzonte etico. Dopo il successo estivo a Forte dei Marmi, Quinn torna tra le nevi ampezzane mostrando al pubblico (fino al 6 aprile) trentacinque opere, tra sculture e dipinti, in una sinfonia di forme tra il bronzo, l'acciaio inossidabile e varie resine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
