Longari fa tremare l’Inter | Il Barcellona sogna Bastoni E su Cancelo…

Gianluigi Longari, esperto di mercato, segnala che il Barcellona avrebbe messo nel mirino un difensore centrale dell’Inter, in particolare Bastoni. La possibile operazione potrebbe influenzare la strategia di mercato dei nerazzurri, che devono valutare attentamente le proprie scelte future. Sul tavolo anche l’interesse per Cancelo, evidenziando come le trattative siano ancora in evoluzione e richiedano attenzione da parte della società.

Inter News 24 L'esperto di mercato Gianluigi Longari fa tremare l'Inter. A suo dire il Barcellona vuole un difensore centrale e sogna Bastoni. E su Cancelo.. Gianluigi Longari nel suo editoriale per Sportitalia fa tremare l'Inter. QUI LE ULTIME SUL MERCATO INTERISTA SU CANCELO – «In questa fase entra in gioco Jorge Mendes, che ha proposto il giocatore anche al Benfica di Mourinho e al Barcellona, creando intrecci di mercato europei. Il club blaugrana, però, non considera Cancelo una priorità immediata. SU BASTONI – «Le attenzioni della dirigenza catalana sono concentrate soprattutto sulla difesa centrale, con l'obiettivo di inserire un profilo di qualità già in questa stagione (come Marcos Senesi) o di puntare più avanti su un grande nome.

