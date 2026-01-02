L’Olanda rivoluziona i mercati

L’Olanda avvia una significativa riforma dei fondi pensione, tra i più sviluppati in Europa. La novità permette ai fondi di investire in attività più rischiose, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità e la redditività dei risparmi pensionistici. Questa modifica rappresenta un cambiamento rilevante nel settore finanziario olandese, influenzando le strategie di investimento e le future dinamiche dei mercati nel continente.

Scatta la riforma dei fondi pensione dei Paesi Bassi, i più ricchi del Vecchio continente: potranno investire in attività rischiose. Possibili minori acquisti di Bund, favoriti i Btp. L’Olanda diventa protagonista dei mercati. Non con i tulipani, ma con una riforma che rischia di fare più rumore di una riunione di emergenza della Bce. Con il nuovo anno il più grande sistema pensionistico dell’Unione europea - quasi 2.000 miliardi - liberalizza gli investimenti. Tradotto: i fondi pensione olandesi, finora campioni mondiali della prudenza, smettono i panni del nonno parsimonioso. Meno obbligazioni di Stato, meno swap sui tassi a trent’anni, più spazio ad asset rischiosi: debito societario, mutui, investimenti che oscillano. 🔗 Leggi su Laverita.info

