Loftus-Cheek verso la cessione? Contatti con la Lazio per il Milan non è incedibile

2 gen 2026

Secondo le ultime indiscrezioni, la Lazio avrebbe avviato contatti per Ruben Loftus-Cheek, attualmente al Milan. La società biancoceleste potrebbe tentare un’operazione di mercato, mentre i rossoneri non considerano il centrocampista inglese incedibile. La situazione resta da seguire, con possibili sviluppi nelle prossime settimane nel contesto del calciomercato.

Calciomercato Milan, la Lazio sarebbe pronto ad affondare il colpo per il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek.

