Loftus-Cheek verso la cessione? Contatti con la Lazio per il Milan non è incedibile
Secondo le ultime indiscrezioni, la Lazio avrebbe avviato contatti per Ruben Loftus-Cheek, attualmente al Milan. La società biancoceleste potrebbe tentare un’operazione di mercato, mentre i rossoneri non considerano il centrocampista inglese incedibile. La situazione resta da seguire, con possibili sviluppi nelle prossime settimane nel contesto del calciomercato.
Calciomercato Milan, la Lazio sarebbe pronto ad affondare il colpo per il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek. Ecco le ultime novità dal giornalista Alfredo Pedullà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Allegri lo stima, ma Loftus-Cheek non è incedibile: perché può lasciare il Milan a gennaio
Con Tomori e Loftus-Cheek c'è la volontà di andare avanti insieme perché con Allegri in panchina sono tornati sia a rendere al massimo sia a essere titolari. Loftus-Cheek: lo ha sondato la Lazio, ma Allegri lo considera un elemento chiave
