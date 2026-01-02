Lo studio che misura il disagio dei quartieri catanesi | la mappa delle aree più a rischio

Lo studio presenta una nuova analisi del disagio sociale nei quartieri di Catania, offrendo una mappa dettagliata che identifica le aree più a rischio a livello territoriale. Attraverso dati statistici, viene evidenziata la distribuzione del disagio socio-economico, consentendo di comprendere meglio le zone di maggiore difficoltà all’interno della città. Questa analisi fornisce uno strumento utile per valutare e indirizzare le politiche di intervento locale.

Anche Catania entra per la prima volta in una mappa statistica che scende sotto il livello comunale e individua con precisione dove il disagio socio-economico si concentra, quartiere per quartiere. Un perimetro misurabile, costruito dall'Istituto Nazionale di Statistica attraverso l'Indice di vulnerabilità sociale ed economica. Alcune porzioni urbane di Catania presentano concentrazioni sistematiche di fragilità legate a bassi livelli occupazionali, redditi ridotti, instabilità lavorativa e criticità educative.

Quali sono i quartieri più disagiati nelle grandi città - Per la prima volta l’ISTAT li ha messi sulle mappe, incrociando i dati su problemi sociali, educativi, economici e lavorativi ... ilpost.it

Il disagio socio-economico ora si mappa quartiere per quartiere: cosa cambia per chi pensa (e fa) le politiche sociali? - Si chiama Idise ed è un mix di nove indicatori: con questo nuovo strumento, per la prima volta l'Istat analizza il disagio socio- vita.it

