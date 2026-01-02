Lo strazio di Carla madre di Giovanni Tamburi | Ditemi dov’è il mio angelo andrei a prenderlo anche all’inferno

Carla Masiello, madre di Giovanni Tamburi, esprime il suo dolore con parole profonde e sincere. La sua richiesta, rivolta a chi può fornire informazioni sul luogo del suo bambino, riflette il desiderio di ritrovare il senso di pace e di speranza. In un momento di grande inquietudine, la sua voce si fa portavoce di un dolore universale, ricordando l’importanza di ascoltare e di sostenere chi si trova in condizioni di sofferenza.

Bologna, 2 gennaio 2026 – “Se solo mi dicessero dov’è, andrei a prenderlo anche all’inferno”. Carla Masiello ha chiamato tutti. Dalla Farnesina alla Protezione civile, fino agli ospedali in Svizzera. Suo figlio Giovanni Tamburi, 16 anni, studente brillante dello Scientifico Righi di Bologna, ieri fino allo scoccare della mezzanotte era ancora tra i ragazzi dispersi dopo la strage al Constellation di Crans-Montana. Giovanni era in vacanza con il papà e il fratello nella loro casa in Svizzera. E l’ultima volta che è stato visto si trovava nel locale, diventato una tomba di fuoco che ha spento 47 giovani vite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

