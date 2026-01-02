Lo SPID di Poste Italiane diventa a pagamento | quanto costa quando si paga chi è esente e le alternative gratuite
Dal 1° gennaio 2026, l’utilizzo di PosteID, lo SPID di Poste Italiane, diventa a pagamento. Questa modifica riguarda gli utenti che accedono ai servizi pubblici online tramite questa modalità. In questa guida, analizzeremo i costi, le scadenze, le eventuali esenzioni e le soluzioni alternative gratuite disponibili per gli utenti. Un’informazione utile per pianificare al meglio l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
Dal 1° gennaio 2026 cambia una delle abitudini digitali più diffuse in Italia: l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione tramite SPID di Poste Italiane (PosteID) non è più sempre gratuito. Poste introduce infatti un corrispettivo annuale legato al rinnovo dell’identità digitale, con regole precise su costi, esenzioni e modalità di pagamento. Ecco cosa sapere, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
