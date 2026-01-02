Lo SPID di Poste Italiane diventa a pagamento | quanto costa quando si paga chi è esente e le alternative gratuite

Dal 1° gennaio 2026, l’utilizzo di PosteID, lo SPID di Poste Italiane, diventa a pagamento. Questa modifica riguarda gli utenti che accedono ai servizi pubblici online tramite questa modalità. In questa guida, analizzeremo i costi, le scadenze, le eventuali esenzioni e le soluzioni alternative gratuite disponibili per gli utenti. Un’informazione utile per pianificare al meglio l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Spid Poste diventa a pagamento: quanto costa da gennaio 2026, chi deve pagare e cosa succede a chi non lo fa - L’identità digitale sarà gratuita per il primo anno dall’iscrizione, poi avrà un costo di 6 euro all’anno. fanpage.it

Anche lo SPID di Poste diventa a pagamento. Ecco chi lo deve pagare e qual è la scadenza - Come già fatto da altri provider, anche Poste ha introdotto un piccolo canone annuale per l'utilizzo di SPID, ma non per tutti gli utenti. dday.it

