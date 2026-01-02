Lo Spid di Poste italiane diventa a pagamento Quanto costa come pagare e chi è escluso | le informazioni utili

Da gennaio, lo Spid di Poste Italiane è disponibile a pagamento. In questa guida, analizziamo i costi, le modalità di pagamento e le categorie di utenti esclusi, offrendo informazioni utili per chi necessita di questa identità digitale. Dopo anni di gratuità, il servizio si adegua alle nuove disposizioni, rendendo importante conoscere le condizioni e le eventuali alternative disponibili.

Lo Spid di Poste italiane è diventato a pagamento. Finora il servizio di identità digitale era stato totalmente gratuito, ma con l'arrivo del nuovo anno la regola è cambiata. Per i nuovi iscritti i primi 12 mesi saranno gratuiti. Successivamente si pagheranno 6 euro all'anno. Per chi ha già lo Spid come funziona? I possessori del servizio di identità digitale dovranno versare la quota entro trenta giorni dalla scadenza mensile, oppure fare il recesso senza oneri aggiuntivi. Attenzione: se non si rispetta la scadenza, lo Spid sarà sospeso fino a quando non sarà saldato il conto. Ci sono alcune eccezioni.

