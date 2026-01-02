Lo Spid di Poste diventa a pagamento

Da oggi, lo Spid di Poste Italia diventa a pagamento, con alcune eccezioni. Il servizio resta gratuito per minorenni, cittadini con almeno 75 anni e residenti all'estero. Questa modifica mira a garantire un'operatività sostenibile e un servizio continuativo per tutti gli utenti. Per maggiori dettagli su costi e modalità di attivazione, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali di Poste Italiane.

Il servizio rimane gratuito per minorenni; cittadini con almeno 75 anni di età; residenti all'estero.

