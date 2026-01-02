lo spid di poste diventa a pagamento 6 euro dal secondo anno

A partire dal secondo anno, lo SPID di Poste diventa a pagamento, con un costo di 6 euro annui. La modifica è stata comunicata tramite il sito PosteId, dove si evidenzia una variazione unilaterale delle condizioni di servizio. Questa novità riguarda gli utenti che utilizzano il servizio di identificazione digitale di Poste Italiane, che dovranno dunque considerare il nuovo costo a partire dal secondo anno di utilizzo.

Lo Spid di Poste diventa a pagamento, ma solo a partire dal secondo anno. E' quanto viene comunicato sul sito PosteId dove compare la comunicazione di «modifica unilaterale delle Condizioni di Servizio». «Il servizio - viene specificato - rimane gratuito per il primo anno. A partire dal secondo è previsto un contributo annuale di 6 euro per la funzionalità di accesso ai servizi che espongono.

