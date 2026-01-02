Lo scoppio di un petardo gli lesiona due dita amputata una falange a un 13enne

Un ragazzo di 13 anni è stato ricoverato all'ospedale Salesi di Ancona dopo l'esplosione di un petardo, che ha causato lesioni a due dita e escoriazioni al volto. L'intervento chirurgico ha portato all'amputazione di una falange. L'incidente evidenzia i rischi legati all'uso di ordigni pirotecnici, soprattutto tra i giovani.

ANCONA – Un minore di 13 anni è stato operato all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona a causa dello scoppio di un petardo che gli ha provocato danni a due dita ed escoriazioni al viso. Il 13enne, che si è presentato ieri pomeriggio in ospedale accompagnato dalla mamma, si trovava con altri.

