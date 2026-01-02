Lo sconosciuto del Grande Arco la recensione | anche la Francia ha il suo The Brutalist e non dura tre ore

Lo sconosciuto del Grande Arco è una pellicola francese che, pur affrontando temi architettonici, si distingue per un approccio sobrio e riflessivo. Diretto da Stéphane Demoustier, il film si concentra sulla figura dell'architetto dell'Arco de La Dèfense, evidenziando un ritratto di candore e idealismo, accompagnato da una certa rigidità e rifiuto dei compromessi. Un’opera che invita alla riflessione senza ricorrere a sensazionalismi, offrendo un

Stéphane Demoustier si concentra sull'architetto responsabile dell'Arco de La Dèfense, artista e intellettuale tanto candido e idealista quanto rigido e refrattario ai compromessi. Al cinema. Da The Brutalist a Megalopolis, gli architetti sono diventati materia cinematografica di prim'ordine. Su questa scia si innesta Lo sconosciuto del Grande Arco, film di Stéphane Demoustier in cui si racconta la vera storia dell'architetto che progettò La Grande Arche, monumento simbolo de La Défense, il moderno quartiere finanziario di Parigi. Partendo dal libro di Laurence Cossé La Grande Arche, Demoustier si concentra sulla figura di Johann Otto von Spreckelsen, misconosciuto architetto danese che vinse il concorso indetto durante la presidenza di François Mitterrand col suo progetto, da lui chiamato 'il Cubo', diventando responsabile di una delle opere più imponenti.

