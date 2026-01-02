Lo Schiaccianoci fu una rivelazione La danza dà gioia

Maria Vittoria Bandini, fin da giovane, ha coltivato la passione per il balletto, lasciando Firenze all’età di 11 anni per studiare all’Accademia del Balletto della Scala. La sua dedizione e l’amore per la danza l’hanno portata a scoprire che, attraverso il movimento, si può comunicare e trasmettere gioia. La sua esperienza rappresenta un percorso di crescita e impegno nel mondo della danza classica.

Per Maria Vittoria Bandini il futuro è iniziato tempo fa, quando a 11 anni ha lasciato Firenze, sua città natale, per entrare all' Accademia del Balletto della Scala. A giugno sosterrà l'esame di diploma in Accademia che le permetterà d'intraprendere la carriera di ballerina professionista. Nata nel 2007, figlia unica, vive a Milano con la mamma architetto mentre il papà, commercialista, le raggiunge ogni fine settimana. Quando scoperto la danza? "Sono sempre stata una bambina iperattiva, non è casuale che mi sia lasciata affascinare dal balletto, per questo i miei mi hanno iscritto a una scuola fiorentina.

