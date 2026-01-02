Lo faccio volentieri Achille Costacurta il gesto di cuore mentre tutti brindavano al nuovo anno

Durante i festeggiamenti di capodanno, mentre molti si lasciavano coinvolgere dall’atmosfera vivace, Achille Costacurta ha preferito un gesto di sincerità e discrezione, affermando semplicemente:

Mentre le Feste scorrevano tra brindisi, musica e piazze affollate, lontano dalle luci e dal rumore qualcuno ha scelto una direzione diversa. Nelle notti in cui quasi tutti celebravano l’arrivo del nuovo anno, Achille Costacurta ha deciso di essere presente dove il bisogno non va mai in vacanza. Il figlio di Martina Colombari e di Billy Costacurta ha infatti indossato i panni dell’ausiliario per i City Angels, l’associazione che opera nelle strade delle città per offrire sostegno ai più fragili, tra senza dimora, persone sole e situazioni di emergenza silenziosa. A raccontarlo è stato lo stesso Achille, senza retorica né bisogno di spiegazioni aggiuntive, affidando ai social una frase che dice molto del suo stato d’animo e delle sue scelte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

