Lo abbiamo amato come eroe ribelle e ci ha sorpreso come regista visionario Ma nella sua vita non sono mancate le tempeste
Mel Gibson, celebre per aver diretto La passione di Cristo e il suo imminente sequel La Resurrezione, compie 70 anni il 3 gennaio. Conosciuto come un attore ribelle e un regista innovativo, la sua carriera è stata segnata anche da momenti difficili e sfide personali. In questo traguardo, si riflette sulla sua figura complessa e sulla sua influenza nel cinema contemporaneo.
M el Gibson, autore de La passione di Cristo e del suo prossimo sequel, La Resurrezione, compie 70 anni il 3 gennaio. Fin qui ha recitato in 60 film, dieci li ha prodotti e sette ne ha diretti. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Buon compleanno Mel Gibson: i 70 anni di “Braveheart” tra genio e sregolatezza iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: “Ci ha lasciati anche lui”. Lutto nella moda italiana, genio e visionario: è morto nella sua casa
Leggi anche: La passione artistica l'ha ereditata dai genitori pittori, la fotografia l'ha scoperta per documentare le loro tele. Nella sua vita ci sono stata due scoperte, la malattia e l’espressione artistica
Il commosso addio della moglie Debora: «Ti abbiamo amato fino all’ultimo istante» - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.