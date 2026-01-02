Lo abbiamo amato come eroe ribelle e ci ha sorpreso come regista visionario Ma nella sua vita non sono mancate le tempeste

Mel Gibson, celebre per aver diretto La passione di Cristo e il suo imminente sequel La Resurrezione, compie 70 anni il 3 gennaio. Conosciuto come un attore ribelle e un regista innovativo, la sua carriera è stata segnata anche da momenti difficili e sfide personali. In questo traguardo, si riflette sulla sua figura complessa e sulla sua influenza nel cinema contemporaneo.

