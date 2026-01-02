LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 14-27 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | subito un allungo meneghino dopo 10? bolognesi in difficoltà
Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Dopo i primi 10 minuti, Milano guida con un parziale significativo, mantenendo un vantaggio di 14 punti. Aggiornamenti continui per monitorare l’andamento del match e le principali azioni delle due squadre. Resta con noi per non perdere dettagli su questa sfida di alta intensità tra le due contendenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-36 Marko Guduric alza la parabola per il +13. 23-34 ALSTON JR! ALTRA BOMBA, -11 VIRTUS. 20-34 Appoggio di Lorenzo Brown per rispondere subito. 20-32 MATT MORGAN! TRIPLA. 17-32 Massimo vantaggio Olimpia a +15 con Nebo ancora a bersaglio. 17-30 Dentro il libero aggiuntivo del centro americano di passaporto sloveno ex Maccabi Tel Aviv. 17-29 JOSH NEBO MOSTRA IL FISICO E SEGNA! COL FALLO. 17-27 BRANDON TAYLOR! BOMBA, RUGGITO BOLOGNESE. Inizia il secondo quarto alla Virtus Arena. Si chiude il primo quarto sul punteggio di 14-27 per l’Olimpia Milano sulla Virtus Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 10-15, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sfida subito intensa ed equilibrata nel primo quarto
Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 25-23, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Carsen e Vildoza già incisivi, bolognesi a +2 dopo 10?
Virtus Bologna-Olimpia Milano dalle 20.30 su Sky; Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi 2 gennaio, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Virtus Bologna-Milano: l’Eurolega in Diretta TV e in Streaming; Dove vedere Virtus Bologna–Olimpia Milano in Eurolega: orario, diretta tv e streaming.
Virtus Bologna-Olimpia Milano su Sky Sport Basket: risultato LIVE - Arriva il momento dell’attesissimo derby italiano in Eurolega, con Bologna che ospita Milano in una Virtus Arena col tutto esaurito. sport.sky.it
LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 14-27, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: subito un allungo meneghino dopo 10', bolognesi in difficoltà - 30 Dentro il libero aggiuntivo del centro americano di passaporto ... oasport.it
| Virtus Bologna vs Olimpia Milano, diretta testuale (17-30 al 12) - C'è Taylor che mette subito la bomba, ma Milano con Nebo fa il suo terzo gioco da tre punti e terzo fallo di Akele che esce per Niang, ... pianetabasket.com
#EuroLeague | Virtus Bologna-Olimpia Milano: la situazione - facebook.com facebook
#EuroLeague | Tutto su Virtus Bologna-Olimpia Milano x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.