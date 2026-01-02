Segui in tempo reale la diretta del Ciclocross Exact Cross Mol 2026. Alle ore 15.00 si apre la competizione con Van der Poel che cerca l’ottava vittoria stagionale, un risultato che potrebbe portarlo a raggiungere la diciannovesima vittoria consecutiva. Restate aggiornati per tutte le informazioni e gli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:49 Van der Poel va a caccia dell’ottava perla stagionale che significherebbe la diciannovesima vittoria consecutiva per il fuoriclasse olandese dell’Alpecin-Premier Tech. 14:44 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dell’Exact cross Mol. Poco più di 15 minuti all’avvio delle ostilità. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’Exact cross Mol, gara di ciclocross facente parte del ricco e prestigioso kerstperiode. Dopo lo spettacolo di Capodanno del Trofee Baal continuano gli eventi di questo avvio di anno solare. Mathieu Van der Poel vuole ampliare la sua striscia vincente e va alla ricerca dell’ottavo successo stagionale e del diciannovesimo sigillo consecutivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Exact cross Mol 2026 in DIRETTA: Van der Poel per l’ottava perla stagionale, partenza alle 15.00

LIVE Ciclocross, Exact cross Mol 2026 in DIRETTA: inizia la gara, ci sono Van der Poel e Van Aert - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA LA GARA 14:58 Per l'Italia al via Gabriele Spadoni, Marco Marzani e Daniele Braidot. oasport.it