LIVE Ciclocross Exact cross Mol 2026 in DIRETTA | Van Aert riacciuffa Van der Poel nel quarto giro

Segui la diretta del Ciclocross Exact Cross Mol 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Van Aert recupera posizioni e si avvicina a Van der Poel nel corso della gara. Al momento, il miglior italiano è Braidot, in 38ª posizione. Resta aggiornato per seguire l’evoluzione della competizione e le prestazioni dei principali protagonisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:33 Miglior italiano al momento Braidot, segnalato in 38esima posizione. 15:32 Pari e patta in questa circostanza tra i due fuoriclasse. Caduta intanto per Aerts. 15:30 Sorpasso di Van Aert, che vuole prendere in testa il primo tratto sulla sabbia. Pubblico in delirio. 15:28 Chiuso anche il quarto giro. Vanno via i due più attesi, terzo Aerts a 27 secondi, poi Orts Lloret ed il vuoto. 15:27 Lo ha preso! Splendida l’azione dell’alfiere del team Visma – Lease a Bike. Si forma un tandem al comando della corsa. 15:26 Stavolta sulla sabbia il belga è impeccabile e si mette a caccia dell’olandese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclocross, Exact cross Mol 2026 in DIRETTA: Van Aert riacciuffa Van der Poel nel quarto giro Leggi anche: LIVE Ciclocross, Exact cross Mol 2026 in DIRETTA: inizia la gara, ci sono Van der Poel e Van Aert Leggi anche: LIVE Ciclocross, Exact cross Mol 2026 in DIRETTA: inizia la gara sotto la neve, ci sono Van der Poel e Van Aert La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. LIVE Ciclocross, Exact cross Mol 2026 in DIRETTA: ancora in gara Van der Poel. Si comincia alle 15.00; Dove vedere in tv Van der Poel oggi 2 gennaio, Exact cross Mol 2026: orario, programma, streaming; Sport in tv oggi (venerdì 2 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; LIVE Ciclocross Exact cross Mol 2026 in DIRETTA | ancora in gara Van der Poel Si comincia alle 15.00. LIVE Ciclocross, Exact cross Mol 2026 in DIRETTA: Van Aert riacciuffa Van der Poel nel quarto giro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:30 Sorpasso di Van Aert, che vuole prendere in testa il primo tratto sulla sabbia. oasport.it

LIVE MOL Exact cross! Penultima sfida van der Poel vs van Aert ai bordi del lago d'argento. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Per l’occasione c’è anche il ritorno di van Aert che ha saltato Diegem e Baal ... eurosport.it

Dove vedere in tv Van der Poel oggi, Exact cross Mol 2026: orario, programma, streaming - Appena 24 ore dopo lo X20 di Baal oggi, venerdì 2 gennaio, si svolgerà la ... oasport.it

Guida Calendario e Risultati Ciclocross 2025/2026 (Coppa del Mondo, Superprestige, X2O Trofee, Exact Cross, Europei, Mondiali, Campionati Nazionali) x.com

CICLOCROSS - EXACT CROSS VANDEPUTTE E VAN DER HEIJDEN A SEGNO. DOMANI TORNA VDP Quarto appuntamento con l'Exact cross che fa tappa a Kortrijk con una starting list decisamente rimaneggiata a causa della prova di Coppa del Mond - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.