LIVE Ciclocross Exact cross Mol 2026 in DIRETTA | inizia la gara sotto la neve ci sono Van der Poel e Van Aert

Segui in tempo reale la gara di ciclocross Exact Cross Mol 2026, iniziata sotto la neve. Tra i protagonisti principali ci sono Van der Poel e Van Aert, pronti a sfidarsi su un percorso impegnativo. Restate aggiornati con la nostra diretta per non perdere i momenti salienti e le evoluzioni della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:11 Van der Poel supera Aarts e si mette a ruota di Van Aert. 15:10 Condizioni dure in cui Van Aert solitamente si esalta. Corridori che quest'oggi dovranno essere eroici. 15:09 Primo gruppo di inseguitori a 15 secondi mentre c'è una vera e propria bufera di neve. 15:08 Primo giro ultimato in sei minuti e 44 secondi con Van Aert al comando. 15:08 Si crea un quartetto con l'iberico che si accoda ai rivali. 15:07 Se ne vanno via in tre, con Aarts nel mezzo tra Van Aert e Van der Poel. A qualche secondo lo spagnolo Orts Lloret. 15:06 Van Aert prova a fare gara dura passando al comando.

