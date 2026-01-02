LIVE Ciclocross Exact cross Mol 2026 in DIRETTA | inizia la gara ci sono Van der Poel e Van Aert

Segui la diretta del Ciclocross Exact Cross Mol 2026, con i principali favoriti Van der Poel e Van Aert. La gara è appena iniziata e in Italia partecipano Gabriele Spadoni, Marco Marzani e Daniele Braidot. Rimani aggiornato sugli sviluppi e sui risultati in tempo reale, per vivere ogni momento di questa competizione di alto livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA LA GARA 14:58 Per l'Italia al via Gabriele Spadoni, Marco Marzani e Daniele Braidot. Ci avviciniamo alla partenza ufficiale. 14:54 Come di consueto i pericoli per il Campione del Mondo arriveranno dai belgi, con Van Aert, Aerts, Vandeputte e Wyesure che proveranno a reggere fin quando possibile il ritmo del neerlandese. 14:49 Van der Poel va a caccia dell'ottava perla stagionale che significherebbe la diciannovesima vittoria consecutiva per il fuoriclasse olandese dell'Alpecin-Premier Tech. 14:44 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dell'Exact cross Mol.

