LIVE Ciclocross Exact cross Mol 2026 in DIRETTA | ancora in gara Van der Poel
Benvenuti alla diretta testuale dell’Exact cross Mol 2026, prova di ciclocross inserita nel calendario del kerstperiode. Seguite con noi gli sviluppi della gara, con aggiornamenti in tempo reale e tutte le informazioni sui principali protagonisti, tra cui Van der Poel ancora in corsa. Restate sintonizzati per non perdere gli aggiornamenti più importanti di questa competizione di livello internazionale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’Exact cross Mol, gara di ciclocross facente parte del ricco e prestigioso kerstperiode. Dopo lo spettacolo di Capodanno del Trofee Baal continuano gli eventi di questo avvio di anno solare. Mathieu Van der Poel vuole ampliare la sua striscia vincente e va alla ricerca dell’ottavo successo stagionale e del diciannovesimo sigillo consecutivo. L’asso olandese è il limpido favorito di giornata. Da capire soltanto quando vorrà rompere gli indugi, se nei primi due giri oppure dopo metà gara come accaduto ieri in quel di Baal. 🔗 Leggi su Oasport.it
