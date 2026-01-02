L’Italbeach salmastrosa conquista la corona europea

L’Italbeach Salmastrosa si è aggiudicata il titolo europeo di beach soccer, disputando la finale davanti al proprio pubblico al ‘Matteo Valent Stadium’. Sei atleti viareggini, molti formati sotto la guida di Stefano Santini, hanno contribuito a questa vittoria, consolidando la posizione della Nazionale nel panorama internazionale. Un risultato che testimonia l’impegno e la crescita del settore nel territorio e la qualità dei giovani talenti italiani.

Beach soccer europeo – Vincere il titolo europeo di fronte al pubblico di casa, al 'Matteo Valent Stadium', con la maglia della Nazionale, è stato il giorno perfetto per sei ragazzi viareggini, molti dei quali cresciuti alla scuola di Stefano Santini, vero guru del beach soccer: Alessandro Remedi, Matteo Santini, Leandro Casapieri, Luca Remedi, Gianmarco Genovali e Tommaso Fazzini. Un giulebbe. Sperando semmai che prima o poi anche il beach soccer possa diventare uno sport olimpico. Verso Los Angeles 2028 – Alle Olimpiadi di Tokio (2021) e Parigi (2024) lo sport viareggino e versiliese non aveva atleti che facevano parte della spedizione azzurra (solo dirigenti e tecnici nel calcio, il dottor Angelo Pizzi e il match-analyst Cristiano Ciardelli).

