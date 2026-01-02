L’israeliano Solomon è il nuovo Rosenthal? A Firenze il segretario di Sinistra Italiana | Non sei il benvenuto

A Firenze si riaccende il dibattito sul recente acquisto della Fiorentina, Solomon. Il segretario di Sinistra Italiana ha espresso chiaramente la propria posizione, sottolineando il tono di disapprovazione. La vicenda ha suscitato discussioni sulla gestione della squadra e sulle scelte del club, evidenziando come le decisioni sportive possano diventare anche occasioni di confronto politico e sociale.

Com’era ampiamente prevedibile, è scattata la polemica per il nuovo colpo della Fiorentina. Il primo della gestione (per ora ufficiosa) di Paratici. La Fiorentina ha annunciato l’arrivo di Manor Solomon, esterno d’attacco, israeliano, in passato al centro di critiche anche tra i tifosi del Villarreal che lo ha ceduto in prestito. Scrisse: “L’esplosione dell’ospedale di Gaza è senza dubbio colpa del lancio fallito di un razzo da parte della Jihad islamica. Uccidono il loro stesso popolo e danno la colpa a Israele”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’israeliano Solomon è il nuovo Rosenthal? A Firenze il segretario di Sinistra Italiana: «Non sei il benvenuto» Leggi anche: Israeliano Solomon alla Fiorentina, assessore Madau: “Non sei il benvenuto a Firenze” Leggi anche: Fiorentina: arrivo di Solomon scatena la polemica. Sinistra italiana: “Non sei il benvenuto e non puoi rappresentare la squadra” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tuttosport – Fiorentina il primo colpo di Paratici è l’israeliano Manor Solomon | i dettagli. L’israeliano #Solomon è il nuovo #Rosenthal A Firenze il segretario di Sinistra Italiana: «Non sei il benvenuto». Come ampiamente prevedibile, si accende la polemica politica per il nuovo calciatore della #Fiorentina. Ci pensa il segretario provinciale di Sinis - facebook.com facebook Calcio: Fiorentina; Manor Solomon a Firenze per visite e firme. L'esterno israeliano di proprietà del Tottenham arriva in prestito #ANSA x.com

