Lipari ancora in emergenza idrica il Comune alla cittadinanza | Usate l' acqua solo quando strettamente necessario
Lipari continua a fronteggiare una grave emergenza idrica, con l’impianto di dissalazione che funziona a capacità ridotta da oltre cinque giorni. Il Comune invita i cittadini a limitare l’uso dell’acqua solo alle necessità essenziali, in attesa di una risoluzione dei problemi tecnici. La situazione richiede ancora pazienza e responsabilità da parte di tutti, mentre si lavora per ripristinare il normale approvvigionamento.
Dovranno stringere i denti ancora per diversi giorni gli abitanti di Lipari. Sull'isola manca l'acqua da oltre cinque giorni a causa di problemi tecnici all'impianto di dissalazione che lavora a ranghi ridotti garantendo meno della metà della produzione ordinaria. Dopo l'appello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
