L' internalizzazione a Foggia è un miraggio scatta lo stato di agitazione al ' Riuniti' | Basta discriminazioni

L'internalizzazione del personale al Policlinico di Foggia solleva preoccupazioni tra i lavoratori, che manifestano lo stato di agitazione presso il

"Non permetteremo che i lavoratori del Policlinico di Foggia siano trattati come figli di un Dio minore rispetto ai colleghi di Bari o del resto della Puglia". È durissimo l’affondo di Achille Capozzi, Segretario Provinciale della Fials Foggia, dopo lo stop imposto dalla Corte dei Conti e dalla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Foggia TV. . Comune Foggia – Resoconto e obiettivi delle Partecipate Ne parla Davide Emanuele – Assessore Bilancio Comune di Foggia - facebook.com facebook

La Corte dei Conti boccia le assunzioni del Riuniti di Foggia all’antivigilia delle Regionali: «Internalizzare non conviene» x.com