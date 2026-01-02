L’insediamento di Mamdani Il coraggio prevale sulla paura

L’insediamento di Mamdani segna l’inizio di una nuova fase per New York. Con il suo messaggio, si sottolinea l’importanza del coraggio nel affrontare le sfide, mettendo da parte la paura. Questo momento rappresenta un passo importante per la comunità, che guarda al futuro con determinazione e volontà di costruire un percorso positivo e stabile. Un simbolo di speranza e di rinnovamento per la città.

«Questa è l’inaugurazione di una nuova era, un nuovo inizio per noi newyorchesi che abbiamo scelto il coraggio preferendolo alla paura». Così ha aperto il suo discorso Alexandria Ocasio-Cortez, prima . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

